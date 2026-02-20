Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 20:18
    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    В городе Туркестане в Казахстане прошло 14-е заседание министров экономики и торговли стран Организации тюркских государств (ОТГ).

    Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

    На встрече обсуждались развитие торговли и инвестиций, цифровая трансформация, транспорт и логистика, а также повышение эффективности Среднего коридора.

    Заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев отметил расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ и шаги по упрощению взаимной торговли. Он подчеркнул, что инвестиционные фонды, созданные Азербайджаном совместно с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, способствуют росту капиталовложений и финансированию проектов. Ожидается, что запуск Тюркского инвестиционного фонда усилит региональную экономическую интеграцию.

    По итогам заседания подписаны Совместное коммюнике и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере торговли. Следующее заседание министров пройдет в Азербайджане во второй половине 2026 года.

    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли
    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли
    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    ОТГ меморандум о сотрудничестве торговля
    Фото
    TDT ölkələrinin ticarət sahəsində əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    Фото
    OTS countries sign memorandum on trade cooperation
    Ты - Король

    Последние новости

    20:52

    Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда по пошлинам

    Другие страны
    20:38

    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В регионе
    20:33

    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

    Другие страны
    20:18
    Фото

    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    Внутренняя политика
    20:09

    Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере "умных" городов

    Внешняя политика
    19:53

    Трамп отправится в Китай 31 марта

    Другие страны
    19:39

    Группа Е5 договорилась о производстве недорогих БПЛА

    Другие страны
    19:35

    Эльнур Мамедов: Чемпионат мира по сумо в Баку внесет значимый вклад в укрепление связей с Токио

    Внешняя политика
    19:31

    Кацуя Ватанабэ: Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей