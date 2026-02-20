Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

В городе Туркестане в Казахстане прошло 14-е заседание министров экономики и торговли стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

На встрече обсуждались развитие торговли и инвестиций, цифровая трансформация, транспорт и логистика, а также повышение эффективности Среднего коридора.

Заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев отметил расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ и шаги по упрощению взаимной торговли. Он подчеркнул, что инвестиционные фонды, созданные Азербайджаном совместно с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, способствуют росту капиталовложений и финансированию проектов. Ожидается, что запуск Тюркского инвестиционного фонда усилит региональную экономическую интеграцию.

По итогам заседания подписаны Совместное коммюнике и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере торговли. Следующее заседание министров пройдет в Азербайджане во второй половине 2026 года.