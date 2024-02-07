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STM проводит exit-poll на 125 избирательных участках

STM проводит exit-poll на 125 избирательных участках Центр социальных исследований Азербайджана (STM) проводит exit-poll на 125 избирательных участках по 25 избирательным округам.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 16:30
STM проводит exit-poll на 125 избирательных участках

Центр социальных исследований Азербайджана (STM) проводит exit-poll на 125 избирательных участках по 25 избирательным округам.

Как сообщает Report, аккредитацию на проведение exit-poll получили три организации – Лига защиты трудовых прав граждан, Центр мониторинга общественного мнения ("Rəy") и STM.

Отметим, Лига защиты трудовых прав граждан проводит exit-poll совместно с американской организацией Oracle Advisory Group на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, Центр мониторинга общественного мнения - на 200 участках в 33 округах.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi 125 seçki məntəqəsində “exit-poll” keçirir

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