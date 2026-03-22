Стало известно, кто шантажировал семью Президента - НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Стали известны новые подробности о человеке, шантажировавшем семью Президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было заявлено в передаче Mir Şahinin vaxtı, выходящей под руководством главы REAL TV Мир Шахина Агаева.

Подчеркивается, что лицом, шантажировавшим семью Президента, является Салманов Фарид Ильгар оглу. Он проживал в Баку с 2003 года и работал журналистом в газетах Ayna, "Зеркало" и Bizim əsr.

Отмечается, что в результате расследований, проведенных Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Салманов Фарид Ильгар оглу, 1976 года рождения, вступив в преступный сговор с другими лицами, в составе группы лиц, действовавшей по предварительному сговору, требовал, в частности, крупные денежные суммы, угрожая распространением заведомо ложных и порочащих сведений о других лицах.

Так, Фарид Салманов, вступив в преступную связь с гражданами Азербайджана Алиевым Эльманом Ягуб оглу, Селимовым Мамедзэки Мамед оглу и другими, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью требования особо крупной суммы денег под угрозой распространения ложных сведений о членах семьи Президента Азербайджана, в соответствии с достигнутой заранее договоренностью, 11 февраля 2026 года через зарегистрированный на его имя в социальной сети Facebook пользовательский аккаунт Farid Salmanov отправил голосовые сообщения в раздел сообщений страницы Sancaq media, принадлежащей Гусейнову Мехману Рафик оглу. Этими сообщениями он вышел на связь по вопросу использования на данной странице, а также на странице YouTube Haqsızlığa susma, которой управляет Мамедов Габиль Амрах оглу и где 3 февраля 2026 года Мехманом Гусейновым был частично продемонстрирован якобы принадлежащий Алене Алиевой видеоматериал, содержащий поддельное видеоизображение.