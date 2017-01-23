Срок службы достигшего пенсионного возраста младшего начальствующего состава в органах внутренних дел Азербайджана могут продлить на 5 лет

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане, при возникновении необходимости, срок службы младших и старших сержантов полиции после завершения службы с их согласия может быть продлен еще на 5 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики".

До сих пор, при образцовой службе и высоких достижениях, срок службы физически здоровых военнослужащих в составе среднего и старшего начальствующего состава с их согласия мог быть продлен соответствующими органами исполнительной власти сроком до 5 лет.

Согласно проекту изменений, данное правило будет распространяться также на сотрудников, имеющих должность в младшем начальствующем составе (список устанавливается соответствующим органом исполнительной власти).

Отметим, что лица, обладающие специальными званиями, установленными для должностей среднего и старшего начальствующего состава, могут быть на службе до 55 лет, а сотрудники, обладающие специальными званиями, установленными для рядового и младшего начальствующего состава - до 50 лет.

В проекте говорится, что данное изменение связано с расширением списка, предусматривающего повышение срока службы достигших пенсионного возраста сотрудников полиции в органах внутренних дел Азербайджана.

Проект рекомендован на предстоящее 1 февраля пленарное заседание парламента.