Спикер: Сегодня сильный Азербайджан возвращает к жизни освобожденные территории

Сегодня сильный и могущественный Азербайджан возвращает к жизни освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила спикер Сахиба Гафарова.

Она отметила, что согласно указу президента Ильхама Алиева сегодня отмечается День города Физули, а через три дня будет отмечаться День города Зангилана.

"Вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли. Можно с уверенностью сказать, что лидерство уважаемого господина Ильхама Алиева, единство и солидарность нашего народа обеспечат новые большие достижения нашего государства и дальнейшее уверенное продвижение по пути независимости", - сказала спикер.