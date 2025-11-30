Спецпредставитель президента: 2025-й год стал годом нового темпа в Лачыне

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Работы, проведенные в рамках Года "Культурная столица СНГ – 2025", являются новым фундаментом нашего партнерства.

    Как сообщает из Лачына корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов на церемонии закрытия Года "Культурная столица СНГ – 2025".

    "В данном контексте 2025-й год стал годом нового темпа, нового настроения в Лачыне. Он подарил нам живой, человеческий, насыщенный культурой и творчеством диалог. Вместе с Министерством культуры, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы провели крупные международные мероприятия. Считаю, что 2025 год стал новым этапом сотрудничества как наших культурных, так и общественных институтов", - подчеркнул М. Мамедов.

    Məsim Məmmədov: 2025-ci il Laçın üçün yeni bir temp, yeni bir əhval ili olub
