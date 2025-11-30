Спецпредставитель президента: 2025-й год стал годом нового темпа в Лачыне

Работы, проведенные в рамках Года "Культурная столица СНГ – 2025", являются новым фундаментом нашего партнерства.

Как сообщает из Лачына корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов на церемонии закрытия Года "Культурная столица СНГ – 2025".

"В данном контексте 2025-й год стал годом нового темпа, нового настроения в Лачыне. Он подарил нам живой, человеческий, насыщенный культурой и творчеством диалог. Вместе с Министерством культуры, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы провели крупные международные мероприятия. Считаю, что 2025 год стал новым этапом сотрудничества как наших культурных, так и общественных институтов", - подчеркнул М. Мамедов.