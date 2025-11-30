İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Məsim Məmmədov: 2025-ci il Laçın üçün yeni bir temp, yeni bir əhval ili olub

    Daxili siyasət
    • 30 noyabr, 2025
    • 11:11
    "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı-2025" çərçivəsində görülən işlər tərəfdaşlığımızın yeni bünövrəsidir.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025" ilinin bağlanış mərasimində Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov açılış nitqində deyib.

    "Bu mənada, 2025-ci il Laçın üçün yeni bir temp, yeni bir əhval ili olub. Bu il bizə canlı, insani, yaradıcılıqla zəngin mədəniyyət dialoqu bəxş edib. Biz Mədəniyyət Nazirliyi, MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Dövlətlərarası Humanitar əməkdaşlıq Fondu ilə birlikdə böyük beynəlxalq tədbirlər keçirdik. Hesab edirəm ki, 2025-ci il həm mədəni, həm də ictimai qurumlarımızın əməkdaşlığı baxımından yeni bir mərhələyə çevrildi".

    Qeyd edək ki, tədbir Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən keçirilir.

    Спецпредставитель президента: 2025-й год стал годом нового темпа в Лачыне

