Спецпредставитель: Кяльбаджар в скором времени станет центром культуры и туризма

Кяльбаджарский район, считающийся живым музеем с историческими памятниками и богатой флорой и фауной, в ближайшем будущем превратится в центр культуры и туризма.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев.

На церемонии, посвященной Дню города Кяльбаджар, Гаджиев отметил, что сегодняшнее грандиозное мероприятие демонстрирует вступление района в новый этап развития.

Спецпредставитель также рассказал о процессе восстановления и реконструкции в Кяльбаджаре: "Наблюдать за возрождением культуры, туризма, образования и общественной жизни в Кяльбаджаре - повод для гордости. Сегодняшнее мероприятие также демонстрирует веру в дальнейшее развитие нашего Кяльбаджара".