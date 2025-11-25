Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Спецпредставитель: Кяльбаджар в скором времени станет центром культуры и туризма

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 17:30
    Спецпредставитель: Кяльбаджар в скором времени станет центром культуры и туризма

    Кяльбаджарский район, считающийся живым музеем с историческими памятниками и богатой флорой и фауной, в ближайшем будущем превратится в центр культуры и туризма.

    Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев.

    На церемонии, посвященной Дню города Кяльбаджар, Гаджиев отметил, что сегодняшнее грандиозное мероприятие демонстрирует вступление района в новый этап развития.

    Спецпредставитель также рассказал о процессе восстановления и реконструкции в Кяльбаджаре: "Наблюдать за возрождением культуры, туризма, образования и общественной жизни в Кяльбаджаре - повод для гордости. Сегодняшнее мероприятие также демонстрирует веру в дальнейшее развитие нашего Кяльбаджара".

    Кяльбаджарский район День города Кяльбаджар Башир Гаджиев туризм культура
    Xüsusi nümayəndə: Əminəm ki, Kəlbəcər tezliklə mədəniyyət və turizm mərkəzinə çevriləcək
    Kalbajar poised to become cultural and tourism hub, says presidential envoy

