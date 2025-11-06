Создается информационная система "Invest in Azerbaijan"
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 16:18
Создается информационная система "Invest in Azerbaijan".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ.
Согласно Указу, информационная система "Invest in Azerbaijan" обеспечит подачу обращений инвесторами в электронном виде, а также получение всей необходимой информации для осуществления инвестиционной деятельности в Азербайджане, включая сведения об инвестиционном климате, инвестиционных проектах, существующих требованиях, льготах и привилегиях.
Функции владельца системы будет осуществлять Министерство экономики, а функции оператора - находящийся в подчинении министерства AZPROMO.
Последние новости
16:35
Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМСФинансы
16:34
Фото
"Шестикратный рост рыночной оценки компании: гибкость и культура обучения" — CEO PashaPay поделился в эксклюзивном подкастеБизнес
16:31
В Азербайджане расширен Список услуг, оказываемых МСББизнес
16:23
Азербайджан присоединился к Конвенции по морским навигационным средствамИнфраструктура
16:21
Определились бюджетные расходы Центра рыболовства и аквакультуры на этот годФинансы
16:18
Создается информационная система "Invest in Azerbaijan"Внутренняя политика
16:13
Люк Коффи: США нужно включить Азербайджан в формат сотрудничества со странами ЦАВ регионе
16:10
Ургенчский технологический университет готов принять студентов из Азербайджана уже в 2026 годуНаука и образование
16:08