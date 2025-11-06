Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 16:18
    Создается информационная система "Invest in Azerbaijan".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ.

    Согласно Указу, информационная система "Invest in Azerbaijan" обеспечит подачу обращений инвесторами в электронном виде, а также получение всей необходимой информации для осуществления инвестиционной деятельности в Азербайджане, включая сведения об инвестиционном климате, инвестиционных проектах, существующих требованиях, льготах и привилегиях.

    Функции владельца системы будет осуществлять Министерство экономики, а функции оператора - находящийся в подчинении министерства AZPROMO.

