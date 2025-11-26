Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Сотрудникам Министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания

    Внутренняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 16:02
    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Министерства юстиции Азербайджанской Республики высших специальных званий.

    Как передает Report, согласно распоряжению высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено:

    Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики

    Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики.

    Министерство юстиции высшие специальные звания Ильхам Алиев распоряжение
