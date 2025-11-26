Сотрудникам Министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Внутренняя политика
- 26 ноября, 2025
- 16:02
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Министерства юстиции Азербайджанской Республики высших специальных званий.
Как передает Report, согласно распоряжению высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено:
Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики
Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики.
