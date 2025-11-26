Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM
Daxili siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 15:41
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, nazirliyin aşağıdakı əməkdaşlarına III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilib:
Abiddin Qabil oğlu Hüseynov – Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini
Toğrul Aydın oğlu Hüseynov – Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini.
Son xəbərlər
15:53
Nayrobidə keçirilən "UN-Habitat"ın İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası yekunlaşıbİnfrastruktur
15:52
NDU-nun Beynəlxalq Kembric Məktəbinə yeni dərsliklər təqdim olunubElm və təhsil
15:52
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:50
Azərbaycan və Qazaxıstan Orta Dəhlizi və ADY üçün lokomotivlərin istehsalını müzakirə edibİnfrastruktur
15:41
Foto
"Araz" AI Challenge - 2025" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldıBiznes
15:41
Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
15:40
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan heyəti mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
15:36
Foto
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Kiyevdə ağaclar əkilibXarici siyasət
15:35
Foto