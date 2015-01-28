​Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

Гасанову Везиру Гасан оглу - начальнику Сумгайытского главного таможенного управления

Сулейманову Вургуну Эльхан оглу- начальнику Главной службы таможенной охраны.

Другим распоряжением главы государства за отличие при выполнении служебных обязанностей награждены следующие сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:



Орденом "За службу Отечеству" 1-й степени:



Абдуллаев Аскер Гасан оглу



Гасаналиев Рза Джахангир оглу



Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени:



Новрузов Вюсал Зейнал оглу



Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:



Ализаде Мехрибан Спартаг гызы



Мамедов Азер Огтай оглу



Медалью "За отличие на государственной службе"



Абасов Азер Фарадж оглу



Аббасов Рашад Марат оглу



Бабаев Агил Сафаралы оглу



Багиров Заур Йолчу оглу



Джабиева Севгия Сеявуш гызы



Джебраилов Джебраил Алескер оглу



Ахмедов Эльхан Гусейн оглу



Алиев Эльшан Мухтар оглу



Асадов Чингиз Зейналабдин оглу



Гаджиева Самая Тахир гызы



Габиббейли Тогрул Ягуб оглу



Гасанов Захар Гасан оглу



Гусейнова Эльнура Рустам гызы



Искендеров Шахин Асеф оглу



Исмайлов Шамиль Мехрадж оглу



Гасымов Кямиль Рза оглу



Гасымов Вюгар Зохраб оглу



Гадиров Парвиз Паша оглу



Гулиев Эльмир Алгулу оглу



Мамедов Хиджран Теймур оглу



Мамедов Ильхам Султан оглу



Мурадлы Гюльоглан Бабасан оглу



Надиров Джавид Вилаят оглу



Набиев Ровшан Азад оглу



Оруджев Ислам Фикрет оглу



Панахов Панах Яшар оглу



Саламова Гюнай Вагиф гызы.



