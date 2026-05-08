Состоялось совещание, посвященное деятельности центров Гейдара Алиева, функционирующих в системе Министерства культуры.

Как передает Report, в совещании, организованном в Центре Гейдара Алиева города Шеки, приняли участие ответственные сотрудники Министерства культуры и руководители центров.

С докладами выступили заведующая сектором управления региональными проектами отдела региональной координации министерства Кенуль Джафарова и заместитель директора Научно-методического и центра повышения квалификации в сфере культуры Сеймур Гусейнов.

Было отмечено, что центры Гейдара Алиева являются учреждениями, осуществляющими последовательную и целенаправленную деятельность по глубокому изучению, сохранению и широкой пропаганде жизни и деятельности Общенационального лидера, его богатого политического наследия, философии государственности и идеологии азербайджанства.

Подчеркивалось, что одной из основных задач остается более системная популяризация богатого государственнического наследия Общенационального лидера и применение новых эффективных инструментов в этом направлении.

Также было отмечено, что для повышения функциональности центров Гейдара Алиева важным условием является наличие у сотрудников знаний и навыков, соответствующих установленным требованиям.

Затем совещание продолжилось в интерактивном формате.