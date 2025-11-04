Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 13:01
    В Азербайджане состоялась первая жеребьевка по возвращению жителей в город Зангилан.

    Как передает Report, в жеребьевке приняли участие семьи, которые будут переселены в город.

    Семьи, участвовавшие в жеребьевке, до настоящего времени временно проживали в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и других территориях.

