Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

В Азербайджане состоялась первая жеребьевка по возвращению жителей в город Зангилан.

Как передает Report, в жеребьевке приняли участие семьи, которые будут переселены в город.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, до настоящего времени временно проживали в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и других территориях.