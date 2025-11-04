Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан
Внутренняя политика
- 04 ноября, 2025
- 13:01
В Азербайджане состоялась первая жеребьевка по возвращению жителей в город Зангилан.
Как передает Report, в жеребьевке приняли участие семьи, которые будут переселены в город.
Семьи, участвовавшие в жеребьевке, до настоящего времени временно проживали в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и других территориях.
Последние новости
13:09
Джаббаров: Полномасштабная разработка "Абшерона" положительно скажется на экономике страны в 2029 годуЭнергетика
13:05
Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами составляет всего $70 млрдВнешняя политика
13:04
Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограбленииВ регионе
13:02
В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-еПроисшествия
13:01
Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город ЗангиланВнутренняя политика
12:57
Фото
В Баку прошло 18-е заседание Совета старейшин ОТГ - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
12:53
Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с АзербайджаномВ регионе
12:52
Польша планирует создать собственную "стену дронов"Другие страны
12:52