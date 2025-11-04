İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Zəngilan şəhərinə qayıdışla bağlı ilk püşkatma keçirilib

    Daxili siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:39
    Zəngilan şəhərinə qayıdışla bağlı ilk püşkatma keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, püşkatmada şəhərə köçürüləcək ailələr iştirak edib.

    Püşkatmada iştirak edən ailələr indiyədək Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron rayonu və digər ərazilərdə müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayıblar.

