По распоряжению президента Азербайджана семье Национального героя предоставлена трехкомнатная квартира в Баку

Принимаются меры по строительству индивидуального дома на земельном участке, выделенном семье Национального героя в Гусарском районе

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева семья Национального героя Чингиза Гурбанова окружена государственной заботой.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев в связи с усилением социального обеспечения семьи Чингиза Гурбанова, в том числе выделением в городе Баку трехкомнатной квартиры и осуществлением в ней ремонтных работ дал поручение соответствующим государственным органам. Кроме того, принимаются меры по строительству индивидуального дома на земельном участке, выделенном семье Национального героя в Гусарском районе.

29 декабря 2016 года солдат Азербайджанской армии Чингиз Салман оглу Гурбанов стал шехидом в бою при пресечении диверсионной деятельности разведывательной группы вооруженных сил Армении.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, в результате регулярных мер, проведенных соответствующими государственными структурами с международными организациями, 5 февраля 2017 года тело Чингиза Гурбанова было возвращено противоположной стороной. После проведения в Баку торжественной церемонии прощания шехид Ч.Гурбанов 6 февраля был похоронен в родном Гусарском районе.

7 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана и личное мужество, проявленное при выполнении боевого задания рядовому Чингизу Гурбанову звания "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).

9 февраля глава государства встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова.