SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветеранов

В связи с пятой годовщиной победы Азербайджана в Отечественной войне SOCAR в партнерстве с клубами "Нефтчи" и "Галатасарай" организовал мероприятие под названием "День футбола" для детей сотрудников SOCAR, погибших или ставших ветеранами в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

Как сообщает Report, дети шехидов и ветеранов сначала побывали в футбольном центре Palms Sports.

Здесь им была предоставлена подробная информация о "Нефтчи" и продемонстрирован видеосюжет об истории клуба.

Дети встретились с главным тренером команды Самиром Аббасовым и футболистами, сделали с ними памятные фото и приняли участие в развлекательных играх в комнате отдыха. Также детям от имени "Нефтчи" были вручены памятные подарки.

Во второй половине дня дети шехидов и ветеранов приняли участие в мероприятии, организованном в головном офисе SOCAR.

Руководитель Департамента социальной ответственности Госнефтекомпании Асад Мамедов рассказал о внимании и заботе, проявляемых к детям шехидов и ветеранов как одном из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане, а также о работе, проводимой SOCAR в соответствии с этой политикой.

Затем дети посмотрели специальный видеоролик, подготовленный на основе обращений футболистов клуба "Галатасарай" к детям шехидов и ветеранов. Им была подарена форма турецкого клуба.