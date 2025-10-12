Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветеранов

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 11:15
    SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветеранов

    В связи с пятой годовщиной победы Азербайджана в Отечественной войне SOCAR в партнерстве с клубами "Нефтчи" и "Галатасарай" организовал мероприятие под названием "День футбола" для детей сотрудников SOCAR, погибших или ставших ветеранами в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

    Как сообщает Report, дети шехидов и ветеранов сначала побывали в футбольном центре Palms Sports.

    Здесь им была предоставлена подробная информация о "Нефтчи" и продемонстрирован видеосюжет об истории клуба.

    Дети встретились с главным тренером команды Самиром Аббасовым и футболистами, сделали с ними памятные фото и приняли участие в развлекательных играх в комнате отдыха. Также детям от имени "Нефтчи" были вручены памятные подарки.

    Во второй половине дня дети шехидов и ветеранов приняли участие в мероприятии, организованном в головном офисе SOCAR.

    Руководитель Департамента социальной ответственности Госнефтекомпании Асад Мамедов рассказал о внимании и заботе, проявляемых к детям шехидов и ветеранов как одном из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане, а также о работе, проводимой SOCAR в соответствии с этой политикой.

    Затем дети посмотрели специальный видеоролик, подготовленный на основе обращений футболистов клуба "Галатасарай" к детям шехидов и ветеранов. Им была подарена форма турецкого клуба.

    Лента новостей