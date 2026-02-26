Со дня геноцида в Ходжалы минуло 34 года

Сегодня очередная годовщина Ходжалинского геноцида и оккупации города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями при участии 366-го российского мотострелкового полка.

Как сообщает Report, со времени этого страшного события и жестокой расправы над жителями Ходжалы минуло 34 года.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения при поддержке российского 366-го полка напали на город. Оставшиеся в осажденном городе около 2 500 ходжалинцев попытались покинуть его в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне совершили жестокую расправу над мирными жителями.

Эта очередная массовая расправа армянских агрессоров над азербайджанцами привела к жестокому кровопролитию, в результате которого были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

В 1994 году по инициативе президента Азербайджана Гейдара Алиева в Милли Меджлисе было принято решение об учреждении дня памяти "О дне Ходжалинского геноцида - 26 февраля". В документе подробно раскрыты причины и виновники трагедии.

В Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида установлен памятник.

Фонд Гейдара Алиева делает все возможное для доведения до мира реалий и фактов этой трагедии. При организационной поддержке Фонда в рамках специального проекта в ряде стран мира проходят акции, памятные мероприятия, выставки.

С каждым годом растет охват кампании "Справедливость Ходжалы!" ("Xocalıya ədalət!"), объявленной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума исламской конференции Лейлы Алиевой. Цель проводимых мероприятий - добиться признания Ходжалинского геноцида во всем мире. Неслучайно на прошедшей в январе 2012 года в индонезийском городе Палембанг VII сессии Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества представители парламентов 51 страны приняли резолюцию о признании Ходжалинской трагедии как акта геноцида.

В настоящее время в десятках стран мира проводится международная информационная кампания "Справедливость Ходжалы!". На данный момент парламенты Пакистана, Мексики, Чехии, Колумбии, Боснии и Герцеговины и ряда других стран признали Ходжалинскую трагедию как геноцид и акт преступления против Азербайджана. Кроме того, геноцид был признан и законодательными органами более 20 американских штатов.

Напомним, что с учетом значимости проводимой на международном уровне кампании, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение от 13 февраля 2014 года "О мерах в связи с проведением кампании "Справедливость Ходжалы".

Благодаря героизму победоносной Азербайджанской армии кровь ходжалинских шехидов не осталась не отмщенной. Наша героическая армия, проявившая беспрецедентную отвагу в 44-дневной войне, под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева отомстила за жертв Ходжалинской трагедии. Город Ходжалы был очищен от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года. 15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжалы, а также в Агдере, Аскеране, Ходжавенде и Ханкенди.

Отметим, что в город Ходжалы уже вернулись 144 семьи (651 человек). В целом же по Ходжалинскому району (один город и семь сел) в свои дома вернулись 950 семей (3 тыс. 916 человек).

5 февраля 2026 года решением Бакинского военного суда группе граждан Армении, которые были признаны виновными в совершении ходжалинских событий, получили наказание в виде пожизненного лишения свободы или тюремного заключения сроком до 20 лет. Суд признал их виновными в преступлениях против мира и человечности, совершенных в результате военной агрессии Армении, в военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и совершении многочисленных других преступлений.