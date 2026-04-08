    Со дня Агдабанского геноцида минуло 34 года

    Со дня Агдабанского геноцида минуло 34 года

    В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования совершили геноцид в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

    Как сообщает Report, со дня трагедии минуло 34 года.

    Село, состоявшее из 130 домов, было полностью сожжено и стерто с лица земли. 779 мирных жителей села подверглись нечеловеческим пыткам. Жертвами этого геноцида стали 32 человека. В ходе этого геноцида восемь стариков в возрасте старше 90 лет, двое малолетних детей и семь женщин были сожжены заживо.

    Очередным проявлением осуществляемой армянами политики вандализма против азербайджанского культурного наследия, стало уничтожение рукописей поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.

    Первым, кто дал этой трагедии политико-правовую оценку, стал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Он назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.

    Ağdaban qətliamından 34 il ötür
    Azerbaijan marks 34th anniversary of Aghdaban massacre

