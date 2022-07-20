Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян

При поддержке Global Media Group снимается фильм о 19-ти азербайджанцах, которые во время оккупации Арменией территорий Азербайджана 54 дня находились во вражеском окружении - с 31 марта по 23 мая 1993 года.

При поддержке Global Media Group снимается фильм о 19-ти азербайджанцах, которые во время оккупации Арменией территорий Азербайджана 54 дня находились во вражеском окружении - с 31 марта по 23 мая 1993 года.

Как сообщает Report, главные герои документального фильма "Parabüzən" ("Божья коровка") посетили Кяльбаджарский и Лачынский районы, в которых 29 лет назад произошли указанные события.

Визит начался с кяльбаджарского села Чайкенд, где 19 человек попали в окружение. Чтобы не попасть в плен к врагу, они поднялись в гору и добрались до лачынского села Огулдере, где пробыли много дней.

Съемочная группа поднялась в горы, расположенные примерно в 10 км от Огулдере, где провела съемки в домах и гротах, где когда-то укрывались герои фильма.

Участники поездки поделились воспоминаниями о том, как попали в окружение, как прятались от врага в течение 54 дней, как выбирались из окружения.

Съемки завершились в селе Гюлябирд Лачынского района, куда жители перебрались тайными тропами из Огулдере и отсюда смогли вырваться из окружения.

В поездке принял участие редактор Информационного агентства Report, сын ветерана Первой Карабахской войны Али Алиева Имдад Ализаде. Он и автор сценария фильма - председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзоев дали короткое интервью о фильме, снятом на территории, где группа азербайджанцев долгое время находилась в окружении.

Документальный фильм "Parabüzən" в ближайшее время будет представлен широкой общественности на двух языках.