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Служба пробации Минюста исполнила распоряжение о помиловании

Служба пробации Минюста исполнила распоряжение о помиловании Служба пробации Минюста исполнила распоряжение о помиловании
Внутренняя политика
26 мая 2025 г. 15:42
Служба пробации Минюста исполнила распоряжение о помиловании

Служба пробации Министерства юстиции исполнила распоряжение главы государства о помиловании.

Как сообщает Report, глава службы пробации Вугар Агаев отметил, что из 220 помилованных 20 состоят на учете в службе пробации.

"Один из них приговорен к ограничению свободы, а остальные - к штрафу и исправительным работам", - сказал он.

Агаев добавил, что в этом году впервые Служба пробации и Агентство социальных услуг будут совместно работать над интеграцией бывших осужденных в общество.

Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Распоряжение распространяется в общей сложности на 220 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv Sərəncamı Probasiya xidmətində icra edilib

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