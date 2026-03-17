Служба госбезопасности разоблачила клевету блогеров в интернете

Служба государственной безопасности при расследовании дела о шантаже в адрес семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева разоблачила лживую информацию, распространяемую обвиняемым в совершении этого деяния лицом в интернете.

Как сообщает Report со ссылкой на Общественную телерадиовещательную компанию (İTV), изображения, обнаруженные в телефоне лица, шантажировавшего семью главы государства, были взяты с сайтов категории 18+.

В репортаже канале говорится:

"Женщина, которая присутствует в кадре, известна на подобных сайтах под псевдонимом Amber Lulu. Следователи установили ее настоящее имя и адрес проживания. В открытых аккаунтах этой женщины в социальных сетях достаточно много фотографий. Другими словами, вся кампания, проводимая против Алены Алиевой, построена на большой лжи. Организаторы кампании, так называемые блогеры, безусловно, знают об этом. Однако в этом деле остается еще ряд темных пятен. Кто передал эти видео лицам, называющим себя блогерами? Представляем еще один фрагмент аудиозаписи, обнаруженной в телефоне задержанного лица:

Текст голосового сообщения, отправленного Заки Салимовым Ф.С.:

"Понимаю, здесь тоже нужно понимать кто нажал на кнопку, каковы границы дозволенного. Мехману было дано разрешение поднять и выставить на всеобщее обозрение этот вопрос. Понимаешь? Нам тоже дали разрешение, то есть немного раздуть это, немного поработать над этим и распространить. Потому что ты знаешь, что если кто-то переборщит, его уберут. То есть ты это прекрасно понимаешь и знаешь, кому какая роль отводится в этих играх и до какой степени позволяется переходить. Это очень обширный, глубокий разговор, поэтому я так кратко, поверхностно говорю, потому что знаю, что ты это знаешь, поэтому и говорю с тобой об этом. На данный момент мы приближаемся к границам дозволенного. Если мы перейдем черту, это создаст очень и очень сложную ситуацию. Потому что для этого режима уже сверху нажата кнопка, он должен быть сменен. Сейчас стоит вопрос - в какой форме, в каком формате он должен быть сменен. То есть позволят ли нам, чтобы мы изменили, или кого-то приведут, чтобы они изменили? Поэтому я всегда повторяю, что нужно уметь строить игру внутри большой политики - если мы сможем, это другое дело, тогда мы выиграем. Нет, если не сможем построить игру, тогда в люди выведут человека, у ног которого все будут молиться, понимаешь".

Кто дает разрешение? Кто принял решение о смене власти? Кто, говоря их же словами, "сидит наверху"? Кто это - некое лицо или сила, сидящая за границей, чтобы принимать решение о смене власти в Азербайджане? Почему эту силу не устраивает власть сильного и победоносного Азербайджана? Это уже тема совершенно другого расследования.

Может возникнуть вопрос: почему мы решили говорить на эту тему именно сейчас? Почему мы раньше не говорили о подобных случаях шантажа? Раньше, когда появлялись подобные видео, мощь социальных сетей и уровень развития современных технологий были не такими, как сейчас. В то время освещение подобной темы в эфире означало бы ее более широкое распространение. На сегодняшний день уровень распространения социальных сетей, а также технология монтажастремительно развиваются, и теперь такого рода клеветнические материалы уже могут активно и широко распространяться. Именно поэтому мы подготовили материал, опровергающий это видео. Считаем, что подобные шаги не должны предприниматься против кого бы то ни было, независимо от занимаемой позиции в обществе, политического статуса или гендерной принадлежности.

Особенно недопустим шантаж в отношении женщины. В азербайджанском обществе женщины всегда уважаются. Они наши дочери, матери, сестры. Это веками было нашей национальной ценностью. Когда на женщину бросают тень, соответственно она касается и всего общества. Если сегодня мы закроем глаза на клевету и ложь в адрес одной женщины, завтра есть вероятность, что это распространится на всё общество. Мы, как его прдеставители, должны положить этому конец уже сегодня".