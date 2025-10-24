Скончался руководитель Аппарата Госкомитета по работе с религиозными образованиями

Скончался руководитель Аппарата Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Нариман Гурбанов.

Как передает Report, об этом сообщили его близкие.

Н.Гурбанов скончался этой ночью в возрасте 65 лет.

Отметим, что Нариман Гурбанов был заслуженным государственным служащим, долгие годы работал на руководящих должностях в ряде госучреждений.

Н.Гурбанов - сын Ахмедаги Муганлы, писателя и сценариста, работавшего главным редактором киностудии "Азербайджанфильм".