    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri vəfat edib

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:18
    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri vəfat edib
    Nəriman Qurbanov

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Nəriman Qurbanov vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yaxınları məlumat veriblər.

    Bildirilib ki, N.Qurbanov bu gecə 65 yaşında həyatını itirib.

    Qeyd edək ki, Nəriman Qurbanov Əməkdar dövlət qulluqçusudur, uzun illər bir sıra dövlət qurumlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb.

    N.Qurbanov yazıçı və ssenarist, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının baş redaktoru vəzifəsində çalışmış Əhmədağa Muğanlının oğludur.

    Nəriman Qurbanov Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi dövlət qulluqçusu
    Скончался руководитель Аппарата Госкомитета по работе с религиозными образованиями

