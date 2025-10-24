Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri vəfat edib
Daxili siyasət
- 24 oktyabr, 2025
- 09:18
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Nəriman Qurbanov vəfat edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yaxınları məlumat veriblər.
Bildirilib ki, N.Qurbanov bu gecə 65 yaşında həyatını itirib.
Qeyd edək ki, Nəriman Qurbanov Əməkdar dövlət qulluqçusudur, uzun illər bir sıra dövlət qurumlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb.
N.Qurbanov yazıçı və ssenarist, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının baş redaktoru vəzifəsində çalışmış Əhmədağa Muğanlının oğludur.
Son xəbərlər
10:27
Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədirRegion
10:25
Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölübHadisə
10:22
Naxçıvan gömrükçüləri büdcə proqnozunu 108 % icra edibMaliyyə
10:22
Foto
Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilirXarici siyasət
10:21
Video
"Euronews": Azərbaycan aktiv şəkildə urbanizasiya siyasətini həyata keçirirXarici siyasət
10:21
"Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıbFutbol
10:13
Foto
Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edibMaliyyə
10:06
Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıbİnfrastruktur
10:06