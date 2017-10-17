Скончался функционер Шекинской районной организации ПЕА

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Скончался функционер Шекинской районной организации правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА).
Об этом сообщили Report в ПЕА.
По сообщению, скончался руководитель Аппарата районной организации партии Рафаэль Мусаев.
Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Скончался функционер Шекинской районной организации правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА).
Об этом сообщили Report в ПЕА.
По сообщению, скончался руководитель Аппарата районной организации партии Рафаэль Мусаев.
İlkin PirəliАвтор новости
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