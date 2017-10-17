Скончался функционер Шекинской районной организации ПЕА

17 октября, 2017 10:32

© Report Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Скончался функционер Шекинской районной организации правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА). Об этом сообщили Report в ПЕА. По сообщению, скончался руководитель Аппарата районной организации партии Рафаэль Мусаев.