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    Скончался функционер Шекинской районной организации ПЕА

    Он занимал должность руководителя Аппарата организации© Report

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Скончался функционер Шекинской районной организации правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА).

    Об этом сообщили Report в ПЕА.

    По сообщению, скончался руководитель Аппарата районной организации партии Рафаэль Мусаев.

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