Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Внутренняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 19:06
    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Скончался экс-министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев, сообщает Report.

    Согласно информации, он скончался сегодня в возрасте 75 лет в своем доме в поселке Шувелян Хазарского района.

    Напомним, Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в Баку, в 1973 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н.Нариманова.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева 20 октября 2005 года он был назначен министром здравоохранения и проработал на этой должности до 23 апреля 2021 года. В августе 2015 года был награжден орденом "Шохрет" за заслуги в развитии здравоохранения.

    Огтай Ширалиев министр здравоохранения
    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib
    Azerbaijan's former Health Minister Ogtay Shiraliyev dead at 75

    Последние новости

    19:19

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

    Другие страны
    19:17
    Фото

    III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали

    Индивидуальные
    19:16

    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

    В регионе
    19:15

    III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    19:13

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Газе

    Другие страны
    19:06

    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Внутренняя политика
    19:03

    Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

    Другие страны
    19:03

    В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам

    Инфраструктура
    19:02

    ЦБА отмечает рост долговой нагрузки населения

    Финансы
    Лента новостей