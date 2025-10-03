Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался
Внутренняя политика
- 03 октября, 2025
- 19:06
Скончался экс-министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев, сообщает Report.
Согласно информации, он скончался сегодня в возрасте 75 лет в своем доме в поселке Шувелян Хазарского района.
Напомним, Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в Баку, в 1973 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н.Нариманова.
Распоряжением президента Ильхама Алиева 20 октября 2005 года он был назначен министром здравоохранения и проработал на этой должности до 23 апреля 2021 года. В августе 2015 года был награжден орденом "Шохрет" за заслуги в развитии здравоохранения.
