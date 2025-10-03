İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib

    Daxili siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 19:05
    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib

    Azərbaycanın sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, o, bu gün 75 yaşında Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

    Xatırladaq ki, Oqtay Şirəliyev 1950-ci il avqustun 2-də Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub. 1967-1973-ci illər N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu "Müalicə işi" ixtisası üzrə bitirib. Bir sıra xəstəxanalarda və vəzifələrdə çalışan O.Şirəliyev Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2005-ci il oktyabrın 20-də səhiyyə naziri təyin olunub, 2021-ci il aprelin 23-dək bu postda çalışıb.

    O, 2015-ci il avqustun 12-də səhiyyənin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.

    oqtay şirəliyev Sabiq nazir
    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Son xəbərlər

    19:16

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    19:13

    "Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıb

    Futbol
    19:08
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:05

    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib

    Daxili siyasət
    19:02
    Foto

    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:00

    Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"

    Fərdi
    18:49

    Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    18:46
    Foto

    AMADA III MDB Oyunlarında maarifləndirmə fəaliyyətini davam etdirir

    Fərdi
    18:43

    Şalva Papuaşvili: Seçkilərə təxribat cəhdləri var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti