Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

В культурной столице Азербайджана Шуше завершился Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках "Года Гейдара Алиева" и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.

В культурной столице Азербайджана Шуше завершился Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках "Года Гейдара Алиева" и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.

Как передает Report, в трехдневном форуме приняли участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

В рамках форума прошли сессии "Будущее медиа: новые инструменты и роль медиа в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху", "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа", "Вопросы безопасности", а также состоялись интерактивные дискуссии между участниками и спикерами. В рамках Глобального форума также были проведены некоторые "сайд-ивенты" (параллельные мероприятия), выставки и тренинги.

В мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.