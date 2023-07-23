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Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

Шушинский глобальный медиафорум завершил работу В культурной столице Азербайджана Шуше завершился Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках "Года Гейдара Алиева" и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.
Внутренняя политика
23 июля 2023 г. 15:41
Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

В культурной столице Азербайджана Шуше завершился Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках "Года Гейдара Алиева" и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.

Как передает Report, в трехдневном форуме приняли участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

В рамках форума прошли сессии "Будущее медиа: новые инструменты и роль медиа в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху", "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа", "Вопросы безопасности", а также состоялись интерактивные дискуссии между участниками и спикерами. В рамках Глобального форума также были проведены некоторые "сайд-ивенты" (параллельные мероприятия), выставки и тренинги.

В мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

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Версия на английском языке Shusha Global Media Forum ends
Версия на азербайджанском языке Şuşa Qlobal Media Forumu işini başa vurub

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