СГБ: Совершен теракт в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы

По факту террористического акта, совершенного против Мустафы Фазиля Газанфар оглы, возбуждено уголовное дело.

28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 "Z" был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы "Калашникова".

Как передает Report, об этом сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

"В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю треть правого бедра. Ему оказывается необходимое медицинское обслуживание, состояние оценивается как стабильное. Опасности для жизни нет.

В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Осуществляется комплекс неотложных оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего террористический акт, и иных лиц, имеющих отношение к совершению преступления.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечает ведомство.