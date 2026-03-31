    В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

    • 31 марта, 2026
    • 12:54
    В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

    В Азербайджане учреждена президентская стипендия для семей саперов, погибших при разминировании - соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

    Как сообщает Report, документ предусматривает социальную поддержку семей специалистов, погибших в результате несчастных случаев при выполнении работ по разминированию или скончавшихся от полученных травм.

    Согласно указу, ежемесячный размер стипендии установлен на уровне 700 манатов.

    Həlak olan minatəmizləyənlərin ailələrinə Prezident təqaüdü veriləcək

