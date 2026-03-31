В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

В Азербайджане учреждена президентская стипендия для семей саперов, погибших при разминировании - соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, документ предусматривает социальную поддержку семей специалистов, погибших в результате несчастных случаев при выполнении работ по разминированию или скончавшихся от полученных травм.

Согласно указу, ежемесячный размер стипендии установлен на уровне 700 манатов.