    Секретарь Госкомиссии отметил вклад азербайджанских структур в поиск пропавших без вести

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 18:29
    Секретарь Госкомиссии отметил вклад азербайджанских структур в поиск пропавших без вести

    Проведение в Баку международных мероприятий, посвященных решению проблем пропавших без вести лиц, и обмен мнениями с зарубежными экспертами способствуют расширению опыта в этой области.

    Как передает Report, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Газанфар Ахмедов, выступая на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проходящей в Баку.

    По его словам, цель конференции заключается в обмене мнениями между государственными структурами, международными организациями и другими сторонами по вопросам поиска и установления судьбы пропавших без вести:

    "Деятельность каждого специалиста в этой сфере заслуживает высокой оценки. В Азербайджане многие организации добросовестно работают над выяснением судьбы пропавших без вести граждан", - подчеркнул Ахмедов.

    Dövlət Komissiyasının katibi: Azərbaycanın bir çox qurumları vicdanlı şəkildə itkin şəxslərin taleyi ilə bağlı fəaliyyət göstərir

    Лента новостей