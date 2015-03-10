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    ​Сегодня юбилей Али Гасанова

    Помощнику президента исполняется 55 лет

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня юбилей помощника президента Азербайджана, заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджанской республики Али Гасанова. Как сообщает Report, А.Гасанову исполняется 55 лет.

    Гасанов Али Магомедали оглы родился 10 марта 1960 года в селе Тананам Шарурского района.
    В 1992 - 1993 гг. работал инспектором, старшим лаборантом учебного отдела Нахчыванского государственного университета. 

    В 1994 - 1995 гг. - работал в должности заведующего Идеологическим отделом партии "Ени Азербайджан".

    В 1995 - 1996 гг. - занимал должность заместителя заведующего общественно-политический отделом Администрации президента Азербайджанской республики.

    В 1996 - 2005 гг. занимал должность заведующего общественно-политическим отделом Администрации президента Азербайджанской республики.

    Распоряжением президента Азербайджанской республики от 19 июля 2005 года назначен заведующим отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджанской республики.

    Государственный советник 1-го ранга. Распоряжением президента Азербайджанской республики от 9 марта 2010 года награжден орденом "За службу отечеству".

    Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2015 года назначен помощником Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам.

    А.Гасанов доктор исторических наук, профессор.

    Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 марта 2015 года "О награждении иностранных граждан государственными наградами Российской Федерации", за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией А.Гасанов награжден "Орденом Дружбы" этой страны.   

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