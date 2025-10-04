Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Сегодня в Джебраиле отмечают День города

    Внутренняя политика
    • 04 октября, 2025
    • 16:06
    Сегодня в Джебраиле отмечают День города

    Сегодня жители Джебраила отмечают День города на родной земле.

    Как сообщает Report, праздничные мероприятия начались с фото- и интерактивной выставки, посвященной древней и современной истории, а также культурному наследию Джебраила. Для детей были организованы интерактивные развлекательные игры.

    В продолжение мероприятия деятели искусства выступили с концертной программой.

    Отметим, что Джебраил был освобожден от оккупации 4 октября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.

    Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "Об учреждении дней городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 31 июля 2023 года, 4 октября ежегодно отмечается как День Джебраила.

