Сегодня в Джебраиле отмечают День города

Сегодня жители Джебраила отмечают День города на родной земле.

Как сообщает Report, праздничные мероприятия начались с фото- и интерактивной выставки, посвященной древней и современной истории, а также культурному наследию Джебраила. Для детей были организованы интерактивные развлекательные игры.

В продолжение мероприятия деятели искусства выступили с концертной программой.

Отметим, что Джебраил был освобожден от оккупации 4 октября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "Об учреждении дней городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 31 июля 2023 года, 4 октября ежегодно отмечается как День Джебраила.