Сегодня в Джебраиле отмечают День города
Внутренняя политика
- 04 октября, 2025
- 16:06
Сегодня жители Джебраила отмечают День города на родной земле.
Как сообщает Report, праздничные мероприятия начались с фото- и интерактивной выставки, посвященной древней и современной истории, а также культурному наследию Джебраила. Для детей были организованы интерактивные развлекательные игры.
В продолжение мероприятия деятели искусства выступили с концертной программой.
Отметим, что Джебраил был освобожден от оккупации 4 октября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "Об учреждении дней городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 31 июля 2023 года, 4 октября ежегодно отмечается как День Джебраила.
