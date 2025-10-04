İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Daxili siyasət
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:55
    Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edilir

    Bu gün Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edilir.

    "Report" xəbər verir ki, Cəbrayıl şəhərində sakinlər Şəhər Gününü öz doğma yurdlarında bayram əhval-ruhiyyəsi ilə təntənəli şəkildə qeyd edirlər.

    Tədbirin əvvəlində Cəbrayılın qədim və müasir tarixini, mədəni irsini əks etdirən foto və interaktiv sərgi nümayiş etdirilib, həmçinin şəhərin balaca sakinləri üçün "face art" / feys art və interaktiv əyləncəli oyunlar təşkil edilib.

    Tədbirin davamı olaraq, incəsənət xadimləri konsert proqramı ilə çıxış edərək şənliyə toplaşanlara xoş ovqat bəxş ediblər.

    Qeyd edək ki, Cəbrayıl şəhəri 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı 2020-ci il oktyabrın 4-də işğaldan azad edilib.

    Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbəni əbədiləşdirmək məqsədi daşıyan 31 iyul 2023 -cü il tarixli "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri üzrə şəhər günlərinin təsis edilməsi haqqında" Sərəncamına əsasən, 4 Oktyabr – Cəbrayıl Şəhəri Günü kimi hər il təntənəli şəkildə qeyd edilir.

    Сегодня в Джебраиле отмечают День города
    Azerbaijan's Jabrayil celebrating City Day

