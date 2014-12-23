Сегодня в Азербайджане пройдут муниципальные выборы

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня, 23 декабря, в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

Как сообщает Report, в муниципальных выборах, проходящих в 118-и округах по 1607 муниципалитетам должны быть избраны 15035 членов. Регистрацию на членство в муниципалитетах прошли 37 077 кандидатов. В выборах принимают участие 8 политических партий, а члены 30-и политических партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.

Для наблюдения за выборами регистрацию прошли 55 551 местных наблюдателей. Аккредитацию для наблюдения за выборами прошли также 6 представителей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Кроме того, для наблюдения за процессом голосования в 1000 избирательных пунктах установлены веб-камеры.