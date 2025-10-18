Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    • 18 октября, 2025
    • 00:00
    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

    Сегодня исполняется 34 года со дня восстановления независимости Азербайджана.

    Report напоминает, что 18 октября 1991 года Верховный совет принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики.

    Конституционный акт основывался на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и Декларации Верховного совета от 30 августа 1991 года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" и устанавливает, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики.

    В начале прошлого века азербайджанский народ создал независимую республику, а в 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свою независимость как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики.

    В мае 1992 года был утвержден Государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – трехцветный флаг и государственный герб с изображением пламени и восьмиконечной звезды.

    На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне Независимости". В этот же день президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне Независимости".

    Согласно утвержденному закону, 18 октября - День государственной независимости был переименован и объявлен Днем восстановления независимости.

    Отмечаемый ежегодно в Азербайджане День восстановления независимости считается рабочим днем.

