Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщает Report , со дня рождения шехида прошло 50 лет.

П.Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вяндам Габалинского района, позже переехал с семьей в город Сумгайыт. Среднее образование получил в Сумгайыте сначала в школе №28, затем в школе №34, окончил Высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Генерал-майор П. Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при отражении попытки наступления Вооруженных сил Армении во время ожесточенных боев в направлении Товуза. О его гибели сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев. 14 июля тело генерал-майора Полада Гашимова было доставлено сначала в поселок Вяндам Габалинского района, где он родился, а затем в город Сумгайыт, где он жил. Генерал был похоронен 15 июля во II Аллее почетного захоронения рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил матери генерал-майора Полада Гашимова и выразил глубокие соболезнования членам его семьи.

9 декабря 2020 года распоряжением главы государства П.Гашимову было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Напомним, что распоряжением президента Гейдара Алиева от 2003 года П.Гашимов в звании майора был награжден медалью "За военные заслуги". Спустя 6 лет, в 2009 году, уже в звании подполковника, он был награжден медалью "За Родину" распоряжением президента Ильхама Алиева. Полад Гашимов, награжденный 25 июня 2014 года орденом "За службу Отечеству" III степени, был удостоен ордена "За службу Отечеству" II степени за проявленное мужество в апрельских боях 2016 года.

П.Гашимов был начальником штаба 1-го армейского корпуса, который вел бои за поселок Талыш во время военных операций вдоль фронта 2-4 апреля 2016 года, и получил ранение. 25 июня 2019 года Поладу Гашимову было присвоено высшее военное звание генерал-майора. Позже он был назначен начальником штаба 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Азербайджана.

В 2020 году улица в городе Габала, где расположена Аллея шехидов, была названа именем Полада Гашимова. Одна из улиц города Баку также носит имя Национального героя Азербайджана.

Имя П.Гашимова увековечено и в Турции. Так, в районе Демирташ Османгазийского района Бурсы был разбит парк, названный именем Полада Гашимова.

У П. Гашимова остались два сына и дочь.