Перезахоронены останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы

Останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы, будут захоронены на Забратском кладбище в Баку.

Захоронены останки супругов Магеррамова Вагифа Джамиль оглу и Магеррамовой Басиры Вели гызы, найденные в массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает Report, останки были преданы земле на Забратском кладбище в Баку.

12:25

Останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы, будут захоронены на Забратском кладбище в Баку.

Как сообщает Report, похороны состоятся сегодня.

Продолжается расследование по факту обнаружения человеческих останков в ходе земляных работ, проводимых в рамках комплексных строительно-восстановительных работ неподалеку от бывшей ковровой фабрики в центре освобожденного города Ходжалы.

Установлено, что обнаруженные в массовом захоронении останки принадлежат по меньшей мере 18 лицам, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними.

На данном этапе установлены личности десяти человек:

Жители Ходжалинского района

1. Алиев Агаали Наиб оглу (01.06.1933)

2. Алиева Сурейя Бехбуд гызы (01.06.1933)

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу (01.06.1962)

4. Салимов Хазар Сиявуш оглу (01.09.1974)

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы (01.06.1935)

6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу (01.06.1952)

Жители города Ханкенди

7. Джавадов Али Мусул оглу (15.06.1954)

8. Исмаилов Исмаил Бахман оглу (01.08.1955)

9. Магеррамова Басира Вели гызы (01.06.1954)

10. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу (01.06.1951).