О нас

Перезахоронены останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы

Перезахоронены останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы Останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы, будут захоронены на Забратском кладбище в Баку.
Внутренняя политика
6 апреля 2024 г. 13:10
Перезахоронены останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы

Захоронены останки супругов Магеррамова Вагифа Джамиль оглу и Магеррамовой Басиры Вели гызы, найденные в массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает Report, останки были преданы земле на Забратском кладбище в Баку.

12:25

Останки супругов, найденные в массовом захоронении в Ходжалы, будут захоронены на Забратском кладбище в Баку.

Как сообщает Report, похороны состоятся сегодня.

Продолжается расследование по факту обнаружения человеческих останков в ходе земляных работ, проводимых в рамках комплексных строительно-восстановительных работ неподалеку от бывшей ковровой фабрики в центре освобожденного города Ходжалы.

Установлено, что обнаруженные в массовом захоронении останки принадлежат по меньшей мере 18 лицам, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними.

На данном этапе установлены личности десяти человек:

Жители Ходжалинского района

1. Алиев Агаали Наиб оглу (01.06.1933)

2. Алиева Сурейя Бехбуд гызы (01.06.1933)

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу (01.06.1962)

4. Салимов Хазар Сиявуш оглу (01.09.1974)

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы (01.06.1935)

6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу (01.06.1952)

Жители города Ханкенди

7. Джавадов Али Мусул оглу (15.06.1954)

8. Исмаилов Исмаил Бахман оглу (01.08.1955)

9. Магеррамова Басира Вели гызы (01.06.1954)

10. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу (01.06.1951).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda kütləvi məzarlıqda tapılan ər-arvadın qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода
2 апреля 2024 г. 17:45
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi