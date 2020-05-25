Сдан в эксплуатацию построенный в Шамахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева детский сад

25 мая состоялось открытие яслей-детского сада номер 2, построенного в Шамахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в открытии принимали участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В учреждении на 110 мест созданы все условия для обучения и воспитания детей, все помещения оснащены необходимым инвентарем. В центре внимания здесь будут находиться интеллектуальное, физическое и умственное развитие малышей с раннего возраста, выявление их талантов и способностей, охрана здоровья.

В ходе поездки главы государства в Шамаху в селе Мейсери также был сдан новый детский сад. Строительство таких детских садов в сельской местности является одним из важных шагов, предпринимаемых в нашей стране для постепенного устранения различий между городом и селом.