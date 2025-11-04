Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 21:05
    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 8 тысяч человек, в том числе главы государств и правительств, министры, ученые, представители ООН, гражданского общества и частного сектора, а также молодежных организаций.

    В состав нашей делегации входят замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, посол нашей страны в Катаре, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, ответственные должностные лица Кабинета министров и МИД.

    В первый день саммита, посвященного реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, в частности продвижению социального развития, была принята "Дохийская политическая декларация".

    В своем выступлении на пленарном заседании Всемирного социального саммита С. Шарифов проинформировал о выполнении в Азербайджане обязательств в социальной сфере, предусмотренных Копенгагенской декларацией, и отметил, что наша страна активно участвует в международном сотрудничестве по вопросам социального развития и оказывает помощь многим развивающимся странам в области образования, здравоохранения и гуманитарной сфере.

    Он также заявил, что Азербайджан делится с этими странами успешным опытом эффективного предоставления населению социальных и государственных услуг через специально созданные центры, готов расширять сотрудничество в этом направлении и продолжать оказывать помощь этим странам.

    В то же время, отметив принятие Бакинских руководящих принципов по развитию человеческого потенциала для климатической устойчивости в рамках проведенной в Баку в 2024 году конференции COP29, он сообщил, что в 2026 году Азербайджан примет 13-й Всемирный форум городского развития и следующую ежегодную сессию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана с целью реализации этих принципов.

    В заключение С. Шарифов вновь подтвердил приверженность Азербайджана выполнению обязательств, вытекающих из недавно принятой Дохийской политической декларации и Севильской декларации по финансированию развития, принятой в июле текущего года, и продолжению соответствующей поддержки в рамках международного сотрудничества.

    Азербайджанская делегация приняла участие в первом заседании "Глобального альянса против голода и нищеты", проведенном в рамках саммита ООН, в круглом столе на тему "Укрепление трех столпов социального развития: искоренение нищеты, полная и продуктивная занятость и достойная работа для всех и социальная интеграция", а также в ряде двусторонних встреч.

    Второй Всемирный социальный саммит продлится до 6 ноября.

    саммит ООН Самир Шарифов Доха
    Фото
    Samir Şərifov Dohada BMT-nin İkinci Dünya Sosial Sammitində iştirak edir

    Последние новости

    21:40
    Видео

    Задержаны лица, пытавшиеся продать на "черном рынке" билеты на матч "Карабах" - "Челси"

    Происшествия
    21:37

    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Другие страны
    21:28

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    21:22

    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Другие страны
    21:05
    Фото

    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Внутренняя политика
    20:59
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Внешняя политика
    20:49

    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

    Другие страны
    20:36
    Фото

    В Санкт-Петербурге отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:31
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Происшествия
    Лента новостей