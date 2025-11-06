Сахиль Бабаев: Расходы на здравоохранение в бюджете-2026 достигнут исторического рекорда

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 14:34
    Расходы на здравоохранение, предусмотренные в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год, станут самыми высокими в истории страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на слушаниях в Милли Меджлисе по проекту бюджета на 2026 год.

    По словам министра, в будущем году финансирование системы здравоохранения вырастет на 40% или на 1,1 млрд манатов по сравнению с 2024 годом.

    "Только по онкологическому направлению предусмотрено 118 млн манатов. В систему обязательного медицинского страхования включены восемь новых направлений, и в будущем их число будет расширяться", - отметил министр.

    Он также напомнил, что ежегодно в рамках обязательного медстрахования медицинскими услугами пользуются около 5 млн граждан, причем взносы за 7,5 млн человек полностью покрываются из госбюджета.

    "Кроме того, существуют граждане, самостоятельно оплачивающие страховые взносы. Государство берет на себя страхование как официально трудоустроенных, так и безработных. Исключение составляют лица, занятые в теневой экономике и уклоняющиеся от регистрации - они должны оплачивать страхование самостоятельно", - пояснил Бабаев.

    Министр также сообщил, что в 2026 году на охрану экологии и окружающей среды будет выделено 420 млн манатов, что также превышает показатели 2024 года.

    Касаясь предложений депутатов об увеличении зарплат дипломатам, Сахиль Бабаев отметил, что их оплата уже была повышена в прошлом году.

    "С ростом международного авторитета Азербайджана и увеличением числа дипломатических представительств необходимость финансирования этой сферы возрастает. Зарплаты дипломатов определяются по системе, согласованной с механизмом ООН", - сказал он.

    Бюджетный пакет здравоохранение Сахиль Бабаев Милли Меджлис
    Sahil Babayev: 2026-cı il dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə ayrılan məbləğ tarixi rekorddur

