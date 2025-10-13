Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Пакистан
- 13 октября, 2025
- 09:20
Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Пакистан с рабочим визитом для участия в III трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В Международном аэропорту Исламабада спикера ММ встретили председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и другие официальные лица.
