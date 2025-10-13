Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Пакистан

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 09:20
    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Пакистан

    Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Пакистан с рабочим визитом для участия в III трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

    Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

    В Международном аэропорту Исламабада спикера ММ встретили председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и другие официальные лица.

