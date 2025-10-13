İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Sahibə Qafarova Pakistana işgüzar səfərə gedib

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:09
    Sahibə Qafarova Pakistana işgüzar səfərə gedib

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşündə iştirak etmək üçün Pakistana işgüzar səfərə gedib.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, İslamabad beynəlxalq hava limanında Milli Məclisin sədrini Pakistan Milli Assambleyasının sədri Sərdar Ayaz Sadiq, Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Sahibə Qafarova Pakistan Milli Məclis Azərbaycan
    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Пакистан
    Sahiba Gafarova arrives in Pakistan on working visit

    Son xəbərlər

    10:04

    CAR-da baş verən yol qəzasında 40 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:01
    Foto

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edib

    Biznes
    10:00

    İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    10:00

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:59

    Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıb

    Hadisə
    09:59

    150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcək

    Digər ölkələr
    09:56

    Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    09:54
    Foto

    BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramı

    Biznes
    09:51

    Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti Azərbaycanda törəməsini yaradıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti