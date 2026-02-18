Azərbaycan şəkər ixracından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıb
- 18 fevral, 2026
- 17:28
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 3 milyon 782 min ABŞ dolları dəyərində 5 min 878 ton şəkər ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 2 milyon 377 min ABŞ dolları (2,7 dəfə çox), həcm baxımından isə, 3 min 754 ton (2,8 dəfə çox) çoxdur.
Hesabat dövründə şəkər ixracından əldə edilən gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərinin 0,2 %-ni təşkil edib.
Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.
Fatimə Bağırova