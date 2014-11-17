Как сообщил Report заместитель башгана (председателя) партии Мусават Эльман Фаттах, на заседании обсуждались внутрипартийные проблемы. За совершение действий, противоречащих политической идеологии партии, бывший кандидат в башганы Сахават Алисой исключен из ее рядов. Председателю центральной контрольно-ревизионной комиссии Аловсату Талышханлы сделано предупреждение.
Сахават Алисой исключен из партии Мусават
Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Дивана (Совета) партии Мусават.
İlkin PirəliАвтор новости
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