Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева приняла участие в Форуме ООН по бизнесу и правам человека в Женеве, Швейцария.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

На форуме омбудсмен представила информацию о мерах по развитию бизнеса, поддержке предпринимательства и работе в сфере бизнеса и прав человека.

Омбудсмен заявила, что проблема мин на освобожденных территориях сохраняется и серьезно препятствует развитию региона и обеспечению прав человека. Сабина Алиева подчеркнула, что Институт омбудсмена регулярно проводит мониторинги на этих территориях и информирует международные организации о их результатах.

Она также отметила важность поддержки разминирования для восстановления предпринимательской деятельности и социально-экономической жизни в освобожденных районах.