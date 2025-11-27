Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств

    Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 11:53
    Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

    Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева приняла участие в Форуме ООН по бизнесу и правам человека в Женеве, Швейцария.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

    На форуме омбудсмен представила информацию о мерах по развитию бизнеса, поддержке предпринимательства и работе в сфере бизнеса и прав человека.

    Омбудсмен заявила, что проблема мин на освобожденных территориях сохраняется и серьезно препятствует развитию региона и обеспечению прав человека. Сабина Алиева подчеркнула, что Институт омбудсмена регулярно проводит мониторинги на этих территориях и информирует международные организации о их результатах.

    Она также отметила важность поддержки разминирования для восстановления предпринимательской деятельности и социально-экономической жизни в освобожденных районах.

    Сабина Алиева омбудсмен Женева ООН
    Фото
    Səbinə Əliyeva BMT Forumunda azad edilmiş ərazilərdəki mina problemindən danışıb
    Фото
    Azerbaijani Ombudsman participates in UN Business and Human Rights Forum in Geneva

    Последние новости

    11:56

    Азербайджан предложил создать платформу для выхода бизнеса на иорданский рынок

    Бизнес
    11:56

    Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    11:53

    Казахстан и ЕС обсудили развитие ТМТМ

    Другие страны
    11:49

    Министр: Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектам

    Бизнес
    11:49

    Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 году

    В регионе
    11:48

    Министр торговли Турции посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    11:48

    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Внешняя политика
    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    Лента новостей