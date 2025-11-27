Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Сабина Алиева приняла участие в Форуме ООН по бизнесу и правам человека в Женеве, Швейцария.
Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.
На форуме омбудсмен представила информацию о мерах по развитию бизнеса, поддержке предпринимательства и работе в сфере бизнеса и прав человека.
Омбудсмен заявила, что проблема мин на освобожденных территориях сохраняется и серьезно препятствует развитию региона и обеспечению прав человека. Сабина Алиева подчеркнула, что Институт омбудсмена регулярно проводит мониторинги на этих территориях и информирует международные организации о их результатах.
Она также отметила важность поддержки разминирования для восстановления предпринимательской деятельности и социально-экономической жизни в освобожденных районах.