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    С завтрашнего дня в Азербайджане в связи с праздником Гурбан байрамы начинаются четырехдневные каникулы

    В стране с 1-го по 4 сентября - нерабочие дни

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в Азербайджане в связи с праздником Гурбан байрамы начинаются четырехдневные каникулы.

    Как сообщает Report, в стране 1-4 сентября объявлены нерабочими днями.

    Так, 1-го и 2-го числа в Азербайджане будет отмечаться Гурбан байрамы.

    Согласно Трудовому кодексу, в связи с тем, что 2 сентября приходится на субботу, 4 сентября также будет нерабочим днем.

    Таким образом, в связи с праздником Гурбан байрамы с 1 по 4 сентября будут каникулы. А 5 сентября - рабочий день.

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