Наверх

С сегодняшнего дня в Азербайджане продлен особый карантинный режим

С сегодняшнего дня в Азербайджане продлен особый карантинный режим

© Report

С сегодняшнего дня - 20 апреля, в Азербайджане продлен особый карантинный режим.

Report напоминает, что 18 апреля Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении карантина.

Согласно решению, срок особого карантинного режима был продлен до 00:00 4 мая 2020 года.

В то же время план постепенного выхода из продленного карантинного режима будет подготовлен и представлен общественности в течение этой недели.

В связи с продлением особого карантинного режима до 4 мая 2020 года продлено решение о временном закрытии границ с Ираном и Грузией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!