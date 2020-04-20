С сегодняшнего дня в Азербайджане продлен особый карантинный режим

С сегодняшнего дня - 20 апреля, в Азербайджане продлен особый карантинный режим.
Report напоминает, что 18 апреля Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении карантина.
Согласно решению, срок особого карантинного режима был продлен до 00:00 4 мая 2020 года.
В то же время план постепенного выхода из продленного карантинного режима будет подготовлен и представлен общественности в течение этой недели.
В связи с продлением особого карантинного режима до 4 мая 2020 года продлено решение о временном закрытии границ с Ираном и Грузией.