Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ С повестки сегодняшнего заседания парламента исключили законопроект "Об объявлении 12 июня 2015 года нерабочим днем".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил пресс-секретарь парламента Акиф Таваккульоглу.

По его словам, хотя вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания, затем его исключили: "Обсуждение вопроса было отложено инициатором законодательства. Данное решение связано с исключением вопроса с сегодняшнего заседания. Информации о том, включат ли вопрос в повестку очередных заседаний, пока нет".