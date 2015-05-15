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    ​С повестки сегодняшнего заседания парламента исключили законопроект "Об объявлении 12 июня 2015 года нерабочим днем"

    Милли Меджлис должен был обсудить вопрос сегодня

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ С повестки сегодняшнего заседания парламента исключили законопроект "Об объявлении 12 июня 2015 года нерабочим днем".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил пресс-секретарь парламента Акиф Таваккульоглу.

    По его словам, хотя вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания, затем его исключили: "Обсуждение вопроса было отложено инициатором законодательства. Данное решение связано с исключением вопроса с сегодняшнего заседания. Информации о том, включат ли вопрос в повестку очередных заседаний, пока нет".  

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