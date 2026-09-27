Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 19:37
    Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы

    В связи с Днем памяти руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы.

    Как передает Report, руководство и коллектив совета почтили с глубоким уважением память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель в 44-дневной Отечественной войне.

    Руководство и члены совета возложили цветы к памятнику Победы.

    Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Совет по медиа и вещанию 27 Сентября – День памяти
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    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi, kollektivi şəhidləri anıb
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