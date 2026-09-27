В связи с Днем памяти руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы.

Как передает Report, руководство и коллектив совета почтили с глубоким уважением память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель в 44-дневной Отечественной войне.

Руководство и члены совета возложили цветы к памятнику Победы.