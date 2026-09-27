Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 19:37
В связи с Днем памяти руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы.
Как передает Report, руководство и коллектив совета почтили с глубоким уважением память шехидов, отдавших жизни за освобождение наших земель в 44-дневной Отечественной войне.
Руководство и члены совета возложили цветы к памятнику Победы.
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